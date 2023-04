Все способы обновление даты публикации в WordPress 6.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

function react2wp_update_publishing_date ( ) { $ nonce = wp_nonce_field ( '_cj_update_publishing_date' , '_cj_update_publishing_date_nonce' , TRUE , FALSE ) ; ? > < div class = "misc-pub-section cj-update-publishing-date" > < label for = "cj-update-publishing-date" > < input type = "checkbox" id = "cj-update-publishing-date" name = "cj_update_publishing_date" value = "1" / > < strong > Принудительное обновление даты публикации < / strong > <?php echo $nonce ?> < / label > < / div > < ? } add_action ( 'post_submitbox_misc_actions' , 'react2wp_update_publishing_date' ) ; function react2wp_update_publishing_date__save ( $ post_id ) { if ( wp_is_post_revision ( $ post_id ) ) { return ; } if ( defined ( 'DOING_AUTOSAVE' ) && DOING_AUTOSAVE ) { return; } if ( ! current_user_can ( 'edit_post' , $ post_id ) ) { return ; } // ЕСЛИ ФЛАЖОК НЕ УСТАНОВЛЕН if ( ! isset ( $ _POST [ 'cj_update_publishing_date' ] ) ) { return ; } if ( ! wp_verify_nonce ( $ _POST [ '_cj_update_publishing_date_nonce' ] , '_cj_update_publishing_date' ) ) { return ; } $ time = current_time ( 'mysql' ) ; remove_action ( 'save_post' , 'react2wp_update_publishing_date__save' ) ; wp_update_post ( array ( 'ID' = > $ post_id , // ID записи для обновления 'post_date' = > $ time , 'post_date_gmt' = > get_gmt_from_date ( $ time ) ) ) ; add_action ( 'save_post' , 'react2wp_update_publishing_date__save' ) ; } add_action ( 'save_post' , 'react2wp_update_publishing_date__save' , 10 , 2 ) ;